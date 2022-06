‘Het aanvalsoppervlak is enorm vergroot’

Zorgprofessionals werken steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis. Ziekenhuizen zetten in op het thuis monitoren van patiënten, het ontwikkelen van apps en het digitaliseren van zorgpaden. Het beveiligingsoppervlak van zorgorganisaties is daardoor enorm gegroeid. Waar tien jaar geleden preventieve maatregelen en een centrale firewall voldoende waren, zijn decentrale security – met minimaal hoogwaardige beveiliging op ’endpoints’ – en zero trust-beleid een must geworden.