Medische software komt met een bijsluiter

Een ernstige kwetsbaarheid in de log-tool Apache Log4j heeft in december 2021 veel stof doen opwaaien. Ondanks de ernst van de kwetsbaarheid duurde het soms weken of maanden voordat duidelijk was welke medische applicaties en systemen die Apache gebruikten, precies kwetsbaar waren. Met de Software Bill of Materials die de Amerikaanse president Biden onlangs ingevoerd wist te krijgen1 , moeten kwetsbaarheden in applicaties sneller zijn op te sporen.