Nog steeds cyberoorlog in de bestuurskamer!

Op de agenda staat de eindrapportage van de externe adviseur inzake onze ICT- en informatieveiligheid. Ik kan het niet laten om toch even een diepe zucht te laten horen en moet denken aan mijn column alweer meerdere jaren geleden in dit blad. Die column had als titel ‘Cyberwar in de boardroom’. Helaas moeten we vaststellen dat die oorlog nog steeds gaande is.