Reablement als leidraad voor vernieuwing

Herinnert u zich wellicht de Vilans-publicatie: ‘Scandinavische zorg is minder duur en complex’? Het rapport kwam alweer een tijd geleden uit (2019). Corona leidde ons af, maar het is goed om het rapport ‘af te stoffen’. Het biedt een leerzame analyse waarin de onderzoekers constateren dat de uitgangspunten voor langdurige zorg in de diverse landen belangrijke parallellen kent. De uitwerking verschilt. Zo zet Denemarken in op ‘reablement’ om de kwaliteit en continuïteit te borgen. Wat is ervoor nodig om de Nederlandse gezondheidszorg op peil te houden? Laten we leren van de Scandinavische landen én bovenal doen wat kan!