Registratie aan de bron verrijkt kennisplatform Amigo!

Binnen je zorginstelling gestandaardiseerde informatie-uitwisseling willen realiseren is één ding, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen? Sinds begin 2021 helpt kennisplatform Amigo! van Nictiz zorgverleners met dit soort vragen. Zo zijn inmiddels alle berichten van de informatiestandaard Acute Zorg beschikbaar met een stappenplan voor implementatie en de volgende standaard staat al in de startblokken. Maar Amigo! is meer dan dat. Zo is afgelopen april informatie van Registratie aan de bron aan het platform toegevoegd. Dus ook voor inspirerende good practices, verdiepingssessies en handige tools om zelf aan de slag te gaan met eenmalig registreren van zorginformatie voor hergebruik, ben je bij Amigo! aan het juiste adres.