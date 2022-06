Secundair gebruik zorginformatie krijgt primaire aandacht

Betere diagnoses met behulp van AI of kwalitatief beter beleid voeren op basis van waardevolle data. In de zorg is ruim voldoende data beschikbaar om dit te realiseren. We doen het alleen nog niet op grote schaal. En dat is zonde. De opzet van de European Health Data Space (EHDS) is een stap in de goede richting om het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens te faciliteren. Grensoverschrijdend welteverstaan.