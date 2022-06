Slimme softwarekoppelingen verhogen efficiency Centrale Bloedafname

De efficiency van logistiek op de Centrale Bloedafname van de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum is met 30 tot 40 procent omhoog gebracht. Van de 700 mensen die er gemiddeld per dag binnenkomen, worden er nu 350 per dag binnen de 7,5 minuten geholpen. Die ingrijpende verbetering startte met een door Arjan Albersen van LUMC geschreven algoritme. Dienstverlener Logis.P zette dit algoritme om in doeltreffende software die gekoppeld werd met HiX.