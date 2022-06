‘Transformatie nodig van zorgecosysteem naar gezondheidsecosysteem’

De kloof tussen de vraag naar en het aanbod van zorg wordt verontrustend groot en blijft groeien. De zorg moet anders worden ingericht om goed, toegankelijk en betaalbaar te blijven. Daarvoor is volgens Nicole Lentink, Director Strategy bij Deloitte, een transformatie nodig van een zorgecosysteem naar een gezondheidsecosysteem. Op weg naar zo’n veerkrachtig gezondheidsecosysteem is ook meer veranderkracht in de zorgsector, schaalgrootte, samenwerking tussen essentiële actoren en een duidelijke financieringsstructuur nodig.