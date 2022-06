Visiegedreven en holistisch zorgprofessionals ruimte bieden

Om de zorg in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden, mét behoud van kwaliteit, moeten we die zorg anders organiseren. Enerzijds betekent dit letterlijk anders organiseren (sociale innovatie), anderzijds biedt technologie (technologische innovatie) mogelijkheden om cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals maximaal te ontzorgen. ZorgSpectrum is met Zorgkantoor Zilveren Kruis en collega-zorgorganisatie Vecht&Ijssel een fieldlab gestart om al lerend te experimenteren met hoe de zorg van de toekomst er in het verpleeghuis uit ziet. Anders kijken, denken en handelen, daagt alle betrokkenen uit hiervan te leren en te verbeteren.