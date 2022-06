‘Voor langdurig resultaat moet e-health in GGZ ook geborgd worden’

E-health in de GGZ als onderdeel van blended behandeling kan veel voordelen bieden. “Het idee dat behandelen beter en makkelijker gaat door een e-health toepassing in te zetten, is een mooi vooruitzicht”, stelt Saskia Timmer. Zij is medeeigenaar van tBureau, een adviesbureau gericht op implementatie van digitale toepassingen in de gezondheidszorg. “Maar het perspectief kan ook een belemmering vormen. Je hebt als organisatie vaak grote ambities, die pas werkelijkheid worden bij brede implementatie. En implementatie is geen project, maar een langlopend traject dat van veel mensen veel inspanning vergt.”