Familiehuis Daniel Den Hoed: De fijnste plek waar je liever niet wilt zijn

De één komt grappend binnen. De ander kijkt bedrukt. Gezinnen met jonge kinderen, een dame alleen. Een ouder echtpaar. In het Familiehuis Daniel den Hoed is iedereen welkom. Iedereen met een zieke dierbare die in het Rotterdamse Erasmus MC Kanker Instituut in behandeling is. Iedereen die niet kan of wil reizen tussen ziekenhuis en thuis. Iedereen die rust nodig heeft, of juist een luisterend oor.