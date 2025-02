Generatieve AI in de zorg: van experiment naar implementatie

De zorgsector staat op een keerpunt. Met de opkomst van generatieve AI (GenAI) zien we een technologie die niet alleen processen efficiënter maakt, maar ook de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau tilt. Van automatische gespreksverslagen tot gepersonaliseerde behandelplannen: de potentie is enorm. Maar hoe zorgen we ervoor dat GenAI uit de ‘proeftuin’ komt en daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de dagelijkse zorgpraktijk: zodat zorgverleners meer tijd krijgen voor hun patiënten, zorguitkomsten verbeteren en de organisatie efficiënter wordt.

De zorgsector worstelt niet alleen met de vraag ‘wat kan er?’ maar ook met ‘wat mag er?’. Strenge regelgeving, zoals de EU AI Act, stelt hoge eisen aan dataveiligheid en privacy. Uit een wereldwijd onderzoek van Coleman Parkes Research, in opdracht van SAS, blijkt dat 77 procent van de zorgorganisaties zich zorgen maakt over databeveiliging en 76 procent over privacy-risico’s. Ook noemt 62 procent van de respondenten governance als een belangrijk aandachtspunt.



Daarnaast lopen zorginstellingen vaak tegen een aantal praktische obstakels aan zoals:

68 procent mist geschikte tools om met GenAI aan de slag te gaan.

61 procent worstelt met het effectief gebruik van data, zowel openbaar als intern.

58 procent ervaart een tekort aan interne expertise om GenAI-projecten succesvol te implementeren.

GenAI uit de proeftuin halen

Om de belofte van GenAI waar te maken, is een gestructureerde aanpak essentieel. Vijf concrete stappen kunnen helpen bij een succesvolle implementatie:

Start klein, maar denk groot: begin met pilotprojecten in afgebakende gebieden waar GenAI direct waarde toevoegt. Gebruik de inzichten uit deze projecten om grootschaligere implementaties vorm te geven. Zorg voor sterke governance: ontwikkel duidelijke richtlijnen voor het gebruik van GenAI, met een focus op ethiek, transparantie en dataveiligheid. Een robuust data governance framework helpt om vertrouwen op te bouwen bij zowel medewerkers als patiënten. Investeer in vaardigheden: technologie is slechts zo effectief als de mensen die ermee werken. Zorgprofessionals moeten zich op hun gemak voelen met deze nieuwe technologieën. Opleiding en begeleiding zijn cruciaal om acceptatie en effectief gebruik te stimuleren en de datageletterdheid te vergroten. Bovendien versterkt het actief betrekken van medewerkers bij de ontwikkeling en implementatie het draagvlak. Verken synthetische data: door de inzet van synthetische datasets kunnen incomplete datasets worden aangevuld en persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd. Dit verlaagt de risico’s op het gebied van privacy en verhoogt de betrouwbaarheid van AI-modellen. Blijf bijsturen: de implementatie van GenAI is geen eenmalig project. Gebruik data om de impact van GenAI te meten en blijf bijsturen waar nodig. Wat werkt in een polikliniek, kan anders uitpakken in de thuiszorg. Flexibiliteit en voortdurende verbetering zijn daarom essentieel.

Door deze stappen te volgen, kunnen zorginstellingen GenAI succesvol implementeren en de overstap maken van experiment naar praktijk. Maar om de volledige potentie van deze technologie te benutten, is samenwerking en een langetermijnvisie essentieel.

Naar een toekomst met GenAI

Het succesvol integreren van GenAI in de zorgsector vereist nauwe samenwerking tussen technologiebedrijven, zorginstellingen en regelgevende instanties. Door samen te investeren in innovatie, ethiek en verantwoordelijkheid, kan GenAI bijdragen aan een mensgerichte en efficiënte zorgomgeving. Dit stelt zorgprofessionals in staat om hoogwaardige zorg te leveren, terwijl patiënten profiteren van gepersonaliseerde en toegankelijke behandelingen. De toekomst van de zorg begint vandaag.

Bram Schipper is Account Executive Healthcare bij SAS