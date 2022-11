Digitalisering zorgt voor meer transparantie in de zorg

Digitale zorg wordt ook wel e-health genoemd. Voordelen van de digitalisering zijn bijvoorbeeld; een consult via de webcam, online patiëntendossiers, zelfdiagnose via apps, zorgrobots en zelfs chirurgie op afstand. De digitalisering van de patiëntendossiers geeft meer inzage. Patiënten kunnen bij het bekend maken van de uitslagen mee kijken naar de resultaten en terugblikken naar eerder afgenomen onderzoeken. Zo kunnen ze actiever deelnemen aan hun eigen zorgproces en beter anticiperen wat er kan bijdragen en de verkregen zorg.

Bijkomend (zorg)voordeel

Waar voorheen afspraken enkel face-to-face waren zijn er nu minder tijdrovende opties. Na een pandemie van lange wachtrijen en volle wachtkamers, is geen wachtkamers een mooi voordeel van de digitale zorg. Op grotere schaal kan dit een stop brengen aan kruisbesmetting die de wachtkamers met zich meebrengen. Denk hierbij aan gezonde ouders die met kinderen naar dit soort wachtruimtes komen.

Online je verzekering vergelijk en afsluiten

De transparantie vertaald zich niet enkel in de zorgbranche maar ook in de verzekeringswereld. Doordat vergelijkingswebsites zoals Independer kritisch de verschillen van de verschillende dekkingen en verzekeraars tegenover elkaar neerzetten is er steeds meer transparantie. Zo is heel Nederland steeds kritischer aan het worden. Jaarlijks tegen het eind van het jaar zijn er duizenden Nederlanders die hun zorgverzekering onder de loep nemen en zorgverzekeringen vergelijken. Zo kun je naast geld besparen ook beter inschatten welke zorg je het komend jaar verwacht te hebben.

Kritisch zijn naar je zorgverzekering voor 2023

Er zullen genoeg veranderingen plaatsvinden rondom de zorg in 2023. Tegen het eind van het jaar is het daarom extra relevant om je in te lezen in je zorgverzekering voor 2023. De verwachte veranderingen zullen namelijk gaan om alternatieve geneeskunde en fysio opties. Ben jij momenteel om die reden aanvullend verzekerd? dan is het slim te bekijken welke verzekeraars je het komend jaar op de juiste manier voor jou tegemoet zullen komen.