Philadelphia onderzoekt gebruik biosensoren in pilot

Zorginstellingen zoals Philadelphia hebben regelmatig te maken met bewoners die moeilijk begrijpbaar gedrag vertonen. Meer inzicht en begrip in het ontstaan van dergelijk gedrag, is een belangrijke factor als het gaat om het goed begeleiden en behandelen van deze bewoners. De pilot en het onderzoek naar het gebruik van biosensoren moet uitwijzen of deze oplossing een meerwaarde heeft.

Biosensoren in sok

De biosensoren, die verwerkt zijn in en sok en borstband, meten de hartslag en de hoeveelheid zweet op de huid en geven zo inzicht in de spanningsopbouw van de persoon. De analyse van de gegevens die de biosensoren registreren wordt uitgevoerd door middel van een app. Daarin wordt ook de mate van de spanningsopbouw weergegeven.

De pilot loopt al even en zorgverleners in het Zwaluwnest zijn tot nu toe zeer te spreken over de eerste resultaten met de biosensoren. “Het is een manier om nog betere aansluiting te vinden met een bewoner. Om hem nog beter te kunnen ondersteunen en begeleiden”, vertelt Hinke de Vries, coördinerend begeleider bij Philadelphia in Sneek.

Daarbij komt ook dat bewoners die de biosensoren dragen minder aandacht nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat de zorgverleners nu tijd ‘over houden’ die ze kunnen verdelen over de zorg voor andere bewoners.

Minder ‘onnodig’ contact

Als voorbeeld noemt zijn haar ervaringen met Jordy, een van de bewoners van het Zwaluwnest. Voordat Jordy de biosensoren droeg, moest hij volgens zijn behandelplan elke tien minuten bezocht worden. Dat zorgde regelmatig voor extra spanningen.

Dankzij de biosensor sok en borstband kunnen de zorgverleners op de app zien of Jordy al dan niet (te veel) gespannen is. Kleurt de app groen, dan is alles in orde en lopen de zorgverleners alleen even langs zijn kamer, zonder contact te zoeken. Wanneer de app oranje (licht gespannen) of rood (gespannen) gekleurd, dan gaan de zorgverleners wel zijn kamer in.

De Hume app geeft met kleuren duidelijk aan hoeveel spanning de drager van de biosensor sok en borstband heeft (Afbeelding: Mentech)

Meer zelfstandigheid

Een ander voordeel van het gebruik van biosensoren is dat cliënten zoals Jordy nu vaker alleen gelaten kunnen worden. “Bijvoorbeeld als hij oefeningen moet doen voor zijn rug. Hij heeft één oefening waarbij hij tien minuten op de grond ligt met zijn benen omhoog. Hij heeft dan een koptelefoon met muziek op. Ik vroeg me vaak af hoe het met zijn spanning gaat als ik bij hem wegloop. Nu zie ik in de app dat hij dan hartstikke ontspannen ligt”, aldus Hinke.

Tijdens de nacht wordt de biosensor sok uiteraard niet gedragen. Hinke vindt dat jammer omdat de zorgverleners dus geen inzicht krijgen in de spanningsopbouw in de nacht bij cliënten zoals Jordy. “Hij geeft ’s ochtends vaak aan dat hij slecht heeft geslapen en veel heeft liggen malen. Ik ben benieuwd of hij dan ook echt gespannen is, of dat het vooral negatieve gedachten zijn waar hij last van heeft”, vertelt Hinke. Een verbeterpunt waar Philadelphia samen met Mentech aan werkt.