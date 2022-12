Digitale nalatenschap of datatestament

De digitale uitwisseling van gegevens wordt steeds belangrijker: overal staan onze data. Zo zijn we in het leven continu onderhevig aan verandering. Dat betekent dat we blijvend mogen onderzoeken wie we zijn en wat we doen; hoe we ons leven inrichten. Dat doen we fysiek en steeds vaker digitaal. Als je vroeger bij het kopen van een huis een levensverzekering afsloot, dacht je na over je levenstestament om je nabestaande goed achter te laten. Tegenwoordig is er steeds meer online over ons en onze naasten te vinden. Logisch, want ons leven wordt steeds digitaler. Wat doen we daarmee? En nog belangrijker: hoe leggen we onze digitale nalatenschap vast?