‘Er is nog veel winst te behalen in de behandeling van patiënten met astma’

Hoe kom je erachter of binnen je eigen afdeling patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg ontvangen? Saar van Nederveen en Jeroen van Exsel, longartsen in het HagaZiekenhuis, gingen aan de slag met een toepassing die de apothekers van het ziekenhuis al vaker hadden ingezet: CTcue van IQVIA. Daarmee werd in een veelheid aan systemen en dossiers gezocht naar welke patiënten met ernstig astma mogelijk in aanmerking zouden komen voor aanvullende 3e lijns behandeling in plaats van orale corticosteroïden (OCS, ofwel prednison). “Wij hadden onze astma-populatie in het ziekenhuis gelukkig al vrij goed in het vizier”, vertelt Van Nederveen. “Maar ik denk dat brede toepassing van een tool als CTcue, zeker in de eerstelijn, veel over- én onderbehandeling zou kunnen opsporen en voorkomen. Verder kan de toepassing helpen om snel de gewenste patiënten te identificeren, zoals mensen die een hoge dosering OCS gebruiken.”