JA-JA-events in dezelfde praatbarak

Alweer een uitnodiging voor een event in mijn mailbox. De volgende thema’s zijn geagendeerd: ‘Hoe de patiënt centraal zetten?’; ‘Data uitwisselen, wat met privacy?’; ‘Panel over samenwerken binnen de eerste lijn.’; ‘Het is mijn data!’; ‘Wat na de pilot?’ Verder zijn er nog het obligate koffie-, broodjeslunch- en borrel-momentje. Kortom, een soort blauwdruk van events uit de laatste 15 jaar: zelfde thema’s, zelfde structuur, zelfde praatbarak. Ik zucht en swipe de e-mail naar het archief.