Skills Centres voorzien zowel in adequate opleidingen als in nascholing

De manier waarop chirurgen en andere medisch specialisten tot dusver werden opgeleid is alles behalve efficiënt en kost onnodig veel tijd. En dan te bedenken dat we in de komende jaren afstevenen op een ernstig tekort aan zorgprofessionals. Als geestelijke vader van Skills Centres in Rotterdam, Halifax in Canada en Amsterdam, schetst professor Jaap Bonjer hoe met deze centra kan worden voorzien in een betere opleidingsmethodiek én een betere nascholing van chirurgen. Inmiddels zijn er drie van deze Skills Centres in Nederland en zo’n twaalf elders in Europa.