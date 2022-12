Zonder versnelde digitalisering dreigt de zorg te verzuipen

De invoering van digitale middelen in de zorg – zoals e-health – lijkt hard nodig om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, zorgverleners te ontlasten en de patiënt meer grip te geven op zijn gezondheid en zorg. De roep klinkt al jaren en de geesten lijken rijp. Maar in de praktijk wil het nog steeds niet vlotten, terwijl de zorg dreigt te bezwijken onder kostenstijging, personeelstekorten en werkdruk. Het is erop of eronder. Gezondheidswetenschapper Rosian Tossaint ontwikkelde een praktisch model mét quickscan, waarmee zorgorganisaties aan de juiste knoppen kunnen draaien om e-health succesvol te integreren voor de patiënt, de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Op 17 november promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op haar Hybrid Health Care Quality Assesment (HHQA)-model.