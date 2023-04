Nieuwe opties maken gamen met beperking mogelijk

Games geschikt maken voor mensen met een beperking is een trend die volgens deskundigen volop in ontwikkeling is. Abstraction-ontwikkelaar Elmer Lexmond vertelt op het NOS-nieuws: “Tegenwoordig wordt vaak al direct bij het ontwerp over de toegankelijkheid nagedacht. We willen graag dat vanaf het begin games voor iedereen zijn.” Abstraction is een grote Nederlandse gameontwikkelaar die inzet op hoogwaardige en toegankelijke games. De studio tekende onder meer voor games als Dune awakening en Stranded deep.

Meer sociale contacten met games

Mensen met beperkingen zoals mensen met Parkinson, rolstoelafhankelijke mensen, slechtzienden en blinden lopen dagelijks tegen talloze barrières aan. Juist bij deze groep kunnen digitale tools het leven regelmatig iets minder ingewikkeld maken. Denk aan apps, aangepaste computers of smartphones, zorgrobots, slimme horloges en tal van andere technologie die mensen een stukje regie over het eigen leven teruggeeft.

Maar ook wil een deel van hen ook graag ‘gewone games’ spelen. En dan hebben we het niet per se over serious games, maar vooral over games die je gewoon puur voor je plezier speelt. Het toegankelijk maken van games helpt bij de inclusie van mensen van een beperking. Gamen is namelijk niet alleen een leuk tijdverdrijf maar draagt ook bij aan sociale contacten en zelfregie. Daarnaast willen mensen met een beperking, net als iedereen, natuurlijk gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doen.

Gamen met een beperking

Gelukkig wordt door ontwikkelaars en grote multinationals in de game-industrie op een positieve manier hard gewerkt aan inclusie. Games worden tegenwoordig al regelmatig van te voren geschikt gemaakt voor mensen met verschillende soorten beperkingen. Die beperkingen kunnen lopen van relatief licht, zoals kleurenblind, tot en met ernstiger handicaps zoals het missen van een arm. In het laatste geval moet het mogelijk zijn dat een speler zijn of haar controller met één hand bedient. Dat blijkt in de praktijk nog lastig maar er wordt wel degelijk aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Ook komt er meer aandacht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn. Het spel The Last of Us kon bijvoorbeeld al gespeeld worden door een volledig blind persoon.

Veel toegankelijkheidsopties

Ook megaspelers op de gamesmarkt zoals Sony zetten expliciet in op een zo groot mogelijke toegankelijkheid van hun games. Sony voegt bijvoorbeeld tegenwoordig ‘toegankelijkheid tags’ toe aan games in de PlayStation Store. Dit wil zeggen dat er bij games meer toelichting wordt gegeven aangaande de toegankelijkheidsopties die beschikbaar zijn in specifieke games. Als je in de PlayStation Store door de games heen bladert, kun je op ‘driehoekje’ drukken om de toegankelijkheidsopties naar voren te halen als een game daar ondersteuning voor biedt. Het aantal opties hierbij wordt geboden is verrassend groot.

Gameplay opties voor mensen met beperking

Toegankelijkheidsopties die mogelijk in een game aanwezig kunnen zijn, gaan onder meer over visuele toegankelijkheid. Denk daarbij aan duidelijke of grote tekst, kleuralternatieven, audio-aanwijzingen of directionele audio-indicatoren. Maar in een game kunnen ook opties zitten voor slechthorenden zoals speciale audio, een schermlezer of ondertitelings- en bijschriftopties.

Verder kan de toewijzing van knoppen op de controller worden veranderd of kan er soms gespeeld worden zonder knoppen ingedrukt te houden en zijn er soms instellingen waarbij je niet per se heel snel op knoppen hoeft te drukken. Verder zijn er gameplay opties waarbij sommige puzzels of stukken van het spel kunnen worden overgeslagen en kan de spelsnelheid regelmatig worden aangepast. Tot slot zijn er in games steeds meer communicatiemogelijkheden zoals tekst- of voicechat-transcriptie, waardoor bepaalde problemen die gebruikers met een beperking ervaren handig omzeild kunnen worden.