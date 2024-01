Online hulp bij overgang voor werknemers BSI

Het personeel van BSI heeft 24/7 onbeperkt toegang tot van zorgadviseurs en menopauzespecialisten, waaronder voedingsdeskundigen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, bekkenbodemfysiotherapeuten, loopbaancoaches en verloskundigen-gynaecologen. Bovendien hebben medewerkers van BSI via video- of berichtenchat toegang tot virtuele zorg met specialisten in meer dan 35 verschillende talen. Ook is er ruimte voor scholing en informatiebijeenkomsten.

Online hulp bij menopauze

De samenwerking is de nieuwste stap voor BSI richting inclusiviteit en wil de werknemers ondersteunen tijdens hun overgangsperiode. In mei vorig jaar publiceerde BSI als een van de eerste bedrijven al een soort bedrijfsregel voor menopauze, menstruatiegezondheid en menstruatie op de werkplek, BS 30416. In dit bedrijfsproces staan tips en trucs die het werken voor vrouwelijke werknemers die te kampen hebben met deze problematiek eenvoudiger moet maken.

“BSI heeft de weg vrijgemaakt voor goede menopauzezorg op de werkplek. Het is een voorrecht om samen te werken met een organisatie die een echte voorvechter is van gelijkheid op de werkvloer, ook die van henzelf”, vertelt Leila Thabet,VP global growth and partnerships bij Maven.

Volgens een onderzoek uit 2019 van het Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) werden drie op de vijf vrouwen in de menopauze negatief beïnvloed op het werk, terwijl bijna 900.000 vrouwen in Groot-Brittannië hun baan verlieten vanwege symptomen van de menopauze, gedurende een onbepaalde periode.

Uitbreiding digitale gezondheidszorg

Maven is een online platform kliniek die in 2014 in de VS werd opgericht met als doel de transformatie van de gezondheidszorg voor vrouwen en gezinnen. De Maven Clinic richt zich onder andere op de ondersteuning van vrouwen met behulp van digitale programma’s op het gebied van vruchtbaarheid, adoptie, draagmoederschap, zwangerschap, postpartum, ouderschap en menopauze. Het is iets meer dan een jaar geleden dat Maven Clinic het digitale gezondheidszorgbedrijf Naytal overnam, om de reikwijdte in Groot-Brittannië en in heel Europa te versnellen.

