Smartphonegebruik in de zorg: hoe pak je dit veilig aan?

Smartphones voordeel voor de zorg

Het gebruik van smartphones in de zorg is erg handig. Je hebt binnen een handomdraai allerlei informatieve zorgapps bij de hand en je hebt medische gegevens in een mum van tijd gevonden. Ook helpen smartphones bij een goede coördinatie van zorg. Of het nu gaat om overleg met collega’s, artsen, apothekers of laboratoriummedewerkers: smartphones maken deze processen een stuk efficiënter!

Die makkelijke bereikbaarheid is een groot voordeel voor de zorg die geleverd wordt, maar gaat tegelijkertijd gepaard met grote risico’s. De gegevens kunnen namelijk onbedoeld in verkeerde handen vallen. En dat gebeurt niet op slechts één manier waartegen zorgorganisaties zich gemakkelijk kunnen beschermen. De mobiele beveiliging dient op meerdere vlakken goed op orde te zijn.

Mobiele veiligheid belangrijk

Om de mobiele veiligheid gedegen aan te pakken, zal de focus liggen op verschillende aspecten. Denk bijvoorbeeld aan veilig mailen, waarbij de informatie uit de mail versleuteld verzonden wordt. Ook inloggen met tweestapsverificatie is een belangrijke pijler voor veilig smartphone- en appgebruik. Daarnaast is het belangrijk dat documenten en gegevens die gevoelige informatie bevatten, niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Vanuit een zorgorganisatie moet goed gekeken worden wie bepaalde informatie in kan zien en bijvoorbeeld met een wachtwoord beveiligd. Zo kunnen de gegevens ook niet ingezien worden door iemand die de betreffende gegevens per ongeluk toegestuurd krijgt.

Veilig mailen

Het toesturen van informatie aan de verkeerde personen gebeurt ook nog weleens in de zorg. Het is dan ook belangrijk om personeel goed te trainen in veilig smartphonegebruik en veilig mailverkeer.

Dit betekent niet alleen controleren naar wie je een mail verzendt, maar ook het herkennen van valse e-mails. Hackers kunnen proberen via zo’n mail malware te versturen waarmee ze zichzelf toegang verschaffen tot bedrijfsdata. Extra belangrijk dus voor de zorg om hier alert op te zijn.

Hygiënemaatregelen

Een heel ander onderwerp, maar daarmee niet minder belangrijk, is hygiëne bij gebruik van een smartphone. Zeker bij contact met zieken is hygiëne uiteraard een hoge prioriteit. Daarom wordt aangeraden om als zorgprofessional zowel voorafgaand als na gebruik van de smartphone de handen goed te reinigen. En werk je altijd met handschoenen aan? Trek deze dan uit voordat je de telefoon opneemt en zorg na vertrek bij de cliënt ervoor dat je de telefoon schoonmaakt, bijvoorbeeld met ee desinfectant.

Richtlijnen opstellen als organisatie Zorgorganisaties hebben een belangrijke rol als het gaat om verstandig smartphonegebruik. Het is daarom aan te raden om richtlijnen voor het zorgpersoneel op te stellen. Ga hiervoor in gesprek met de zorgmedewerkers om innovatieve ideeën, wensen en haalbaarheid te bespreken voor eventuele richtlijnen. Op die manier is de kans groot dat de richtlijnen daadwerkelijk worden opgevolgd.