Samenwerking Maasstad ziekenhuis en Aafje zorghotel: Monitoring op afstand verkort ligduur in ziekenhuis

De zorg is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Er komen steeds meer ouderen bij met meerdere, vaak chronische aandoeningen. Er is een tekort aan zorgprofessionals. Goede redenen om te kijken of alle ziekenhuiszorg hier nog wel thuis hoort en of het mogelijk is om bepaalde zorg op een andere manier te regelen. Het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) werkt in dit kader samen met Aafje Zorghotel middels monitoring op afstand, waarbij het Guardian platform en de Healthdot van Philips worden ingezet. De doelgroep: patiënten die geen specialistische zorg meer nodig hebben, maar wel vervolgzorg, en te kwetsbaar zijn om naar huis te gaan. Omdat het ziekenhuis op afstand de patiënt monitort, is ziekenhuisopname niet langer nodig. Het herstel en revalidatie van deze kwetsbare groep ouderen kan veilig verlopen in een daarvoor beter geschikte locatie dan het ziekenhuis, terwijl de ligkosten per dag een stuk lager zijn.