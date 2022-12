De Wegiz gaat alleen werken met een opt out

Jacqueline van den Hil is tegenwoordig parlementariër voor de VVD, maar heeft haar sporen verdiend in de Zeeuwse zorgsector – onder andere als radiodiagnostisch laborant – en draagt de sector nog altijd een warm hart toe. Reden ook waarom zij zich graag met uitdagingen bezighoudt zoals het in de praktijk realiseren van eenvoudige digitale gegevensuitwisseling, al zit dat onderwerp niet direct in haar portefeuille. Tijdens het MedicalPHIT-congres ‘Van data naar doen’ op 30 september gaf Van den Hil haar open en eerlijke mening over kansen en uitdagingen in gegevensuitwisseling. Reden om haar te vragen of zij wil vertellen wat volgens haar nou echt belangrijk is om gegevensuitwisseling in de zorg te laten slagen.