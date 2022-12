Digitale vaardigheid als basis voor betrokkenheid

Door een Google Alert op het thema digitale vaardigheden bereikte ons een bericht over een aanpak ter bevordering van digitale vaardigheden in België. We waren meteen geïntrigeerd na het lezen. Gelukkig was de contactpersoon Hanne Polet uit Brugge bereid ons er alles over te vertellen! Hanne is medewerker interne communicatie en trok samen met haar collega’s Maaike Van Hoecke en Annelies Delchambre van opleidingen en IT het project ‘Iedereen digitaal’.