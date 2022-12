‘Frisse start voor nog betere regiosamenwerking’

Een ambitieus veranderprogramma aanjagen in corona-tijd. Het was zwaar, maar het lukte. Dankzij het perspectief van een nieuw ziekenhuis en de noodzaak tot inkrimpen in vierkante meters als stok achter de deur. Janneke Brink-Daamen, bestuurder van Tergooi MC, is trots op haar organisatie. “Het nieuwe pand dat we naast ons oude huis zien verrijzen, biedt perspectief. We zien waar we het voor doen.” Over een paar maanden is de organisatie klaar om op aanzienlijk minder vierkante meters te gaan werken. Daarnaast is, in samenwerking met de regio, een aanzienlijk deel van de zorg buiten de muren van het ziekenhuis georganiseerd. Inmiddels is een gloednieuw programma in ontwikkeling om deze beweging vooral voort te zetten.