Werken in de cloud: de vooroordelen voorbij

Als de cloud wordt beheerd door de leverancier neemt die dit volledig uit handen. En zelfs als dit niet zo is, heeft het ziekenhuis in ieder geval geen omkijken meer naar de hardware die erbij hoort. Het ziekenhuis heeft bovendien geen hinder meer van de piekbelasting waarop datacentra ingesteld zijn, omdat het in de cloud altijd mogelijk is om bij te schalen.

AI in de cloud

Daarnaast kan werken in de cloud de toepassing van kunstmatige intelligentie faciliteren. Staat de data hiervoor in de cloud, dan kan die worden benut als basis om tot betere behandelplannen of snellere diagnostiek te komen. Denk bijvoorbeeld aan de grote waarde die radiologen nu al hebben van de AI-modules van PACS-leveranciers.

In de dagelijkse praktijk zien we dat mensen verschillende bedenkingen kunnen hebben bij werken in de cloud. Het meest genoemde bezwaar gaat over veiligheid. Dat hoeft geen probleem te zijn, als duidelijk is dat wordt voldaan aan de geldende dataprivacy-voorwaarden. Ten tweede is er de vraag welke partij precies voor wat verantwoordelijk is bij werken in de cloud. Hiervoor geldt uiteraard dat uitbesteden niet betekent dat het ziekenhuis geen verantwoordelijkheid meer heeft. Precies hetzelfde dus als wat geldt bij alle andere vormen van uitbesteding die in de ziekenhuiswereld al langer gemeengoed zijn.

Geen belemmeringen

Verder wordt vaak de vraag gesteld of het eigen netwerk van het ziekenhuis geen belemmerende factor is, bijvoorbeeld als de cloud wordt gebruikt voor grote bestanden zoals foto’s. Daarvoor bestaan oplossingen, zoals een combinatie tussen de cloud en on premises. Een andere vraag is hoe het zit met integratie en interoperabiliteit met de software die in het ziekenhuis wordt toegepast. Dit is een kwestie van nagaan of de werkprocedures zich lenen om in de cloud te worden ingepast.

Kortom, er zijn oplossingen voor alle bedenkingen die mensen bij werken in de cloud kunnen hebben, maar die veranderen dit beeld nog niet direct. Zelf ben ik al sinds 2011 met dit onderwerp bezig, en pas nu zien we het eerste ziekenhuis dat voor het EPD is overgestapt naar de cloud, het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Dat is een moedige stap. En hoewel andere ziekenhuizen hier met belangstelling naar kijken, zullen ze nog niet allemaal direct volgen. Dat hoeft ook niet, het is ook mogelijk te beginnen met niet-patiëntgebonden zaken in de cloud onder te brengen. De financiën of de HR zijn goede voorbeelden.

Ontwikkeling cloud technologie

Interessant hierbij is dat de cloud technologie zich de afgelopen jaren dusdanig heeft ontwikkeld en gestandaardiseerd, dat het bijvoorbeeld mogelijk is om tussen clouds te schakelen, als de betreffende aanbieders voldoen aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld. De Kubernetes software faciliteert dit. Het is heel interessant voor ziekenhuizen die bijvoorbeeld een rol willen spelen in multicenter clinical trials, om aan voldoende patiëntaantallen te komen.

In de vraag hoe werken in de cloud voor de ziekenhuizen tot een doorbraak kan worden gebracht, klinkt vaak de vraag of hiervoor een landelijke strategie nodig is. Staatssecretaris voor digitalisering Alexandra van Huffelen heeft weliswaar gesteld dat overheidsinstanties onder strikte voorwaarden gebruik mogen maken van clouddiensten van commerciële bedrijven, maar ieder ziekenhuis zal voor zichzelf moeten bepalen of het er wel of niet mee aan de slag wil. Het lagenmodel dat Nictiz heeft ontwikkeld biedt hiervoor een goede leidraad.

Het is een goede zaak dat op 14 december het seminar Healthcare transformation to the cloud plaatsvindt. En het thema benefits en demystification is ook goed gekozen, want de voordelen van werken in de cloud zijn groot, maar er zijn vooroordelen die de ontwikkeling kunnen tegenhouden.