Cloudoplossing voor transformatie diagnostische beeldtechnologie

Met de nieuwe samenwerking tussen AGFA Healthcare en Alliance Medical willen beide partijen met behulp van cloudtechnologie de gezondheidszorg in Europa en het Verenigd Koninkrijk transformeren. AGFA’s ‘Enterprise Imaging’ maakt gebruik van de clouddiesten van Amazon Web Services (AWS). Door de samenwerking krijgt Alliance Medical toegang tot de veiligheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid van de publieke cloud. De twee bedrijven willen zo een innovatieve cloudoplossing naar de Britse en Europese gezondheidszorg brengen met als doel diagnoses efficiënter en nauwkeuriger te maken.

"Door de kracht van AWS-clouddiensten in te zetten, zijn AGFA en Alliance Medical in staat de diagnostische beeldvorming volledig te transformeren. Ze kunnen zo het maximale halen uit veiligheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en cutting-edge technologieën als AI en geavanceerde data-analyse", zegt Barbara Baeyens, hoofd Public Sector België & Luxemburg bij AWS.

Voordelen cloudoplossing

AGFA Healthcare en Alliance Medical stellen dat de samenwerking een grote stap voorwaarts in de innovatie van gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en Europa markeert. Zo biedt de cloudoplossing van beide partijen en AWS de volgende voordelen:

- Artsen en radiologen hebben real-time toegang tot medische beelden vanaf elke locatie, met geavanceerde tools voor diagnose, samenwerking en workflowoptimalisatie.

- Geïntegreerde AI en visualisatietools voor complexe moleculaire beeldvorming.

- Collaboratietools voor betere taakverdeling, uitwisseling van rapporten en samenwerking tussen zorgverleners.

Eenvoudig en efficiënt

De oplossing wordt aangevuld met twee innovatieve platforms voor verwijzingen en patiëntadministratie en maakt het voor artsen en radiologen mogelijk radiologische beelden eenvoudig en efficiënt in te zien, wat de diagnostische nauwkeurigheid en de algehele patiëntenzorg verbetert. Het project richt zicht vooral op de optimalisatie van de dienstverlening aan patiënten.

De partijen verwachten dat de implementatie later dit jaar van start gaat. Daarbij wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak om een soepele overgang bij alle Imaging-services op honderdtwintig locaties te waarborgen. Hieronder vallen alle PET CT-locaties van Alliance Medical in het Verenigd Koninkrijk, vaste locaties, verplaatsbare eenheden en gemeentelijke diagnostische centra, die gezamenlijk ruim 400.000 jaarlijkse onderzoeken uitvoeren. Met deze cloud-gedreven aanpak zetten AGFA HealthCare en Alliance Medical een cruciale stap in de digitale transformatie van de gezondheidszorg in het VK en Europa.

Philips en AWS

Eerder dit jaar maakten Phlips en Amazon Web Services (AWS) bekend dat de twee partijen uitgebreid gaan samenwerken om de groeiende behoefte aan veilige, schaalbare digitale pathologieoplossingen in de cloud te kunnen tackelen.

Doel van die samenwerking is het bevorderen van digitale pathologie, onder andere door te zorgen voor een efficiënte opslag, beheer en analyse van de groeiende volumes digitale pathologiedata. Daarnaast willen Philips en AWS met die samenwerking het voor pathologielaboratoria mogelijk maken de efficiëntie van de workflow te optimaliseren en de samenwerking tussen specialisten te vergemakkelijken.