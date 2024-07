De cloud heeft een rol bij zorgtransformatie

Cloudplatformen hebben volgens Nictiz een ingrijpende verandering teweeggebracht in de informatietechnologie. Dankzij cloudgebaseerde telemedicine-oplossingen kunnen organisaties bijvoorbeeld flexibel, schaalbaar en kosteneffectief omgaan met gegevens en applicaties. Zorgverleners kunnen virtuele consulten houden, patiënten op afstand monitoren en medische gegevens realtime bijwerken. Deze ontwikkelingen houden de zorg bereikbaar en beschikbaar.

Nictiz-medewerkers hebben tijdens een studiereis naar het Verenigd Koninkrijk hebben we andere praktische demonstraties gezien van cloud-toepassingen die ze meenamen naar huis. De groep heft onder meer in het Milton Keynes Hospital, Cleveland Clinic London en Red Bull Racing Technology Center goede voorbeelden gezien van cloudoplossingen.

Opkomst cloudcomputing

Op de website van Nictiz is meer te lezen over de opkomst van cloudcomputing. Het heeft zijn wortels in de groeiende behoefte van organisaties aan een flexibele IT-infrastructuur. Traditionele on-premises–systemen waren vaak log en moeilijk schaalbaar, wat resulteerde in inefficiëntie en hoge kosten. De reactie op deze uitdagingen was ‘cloudcomputing’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven zoals bol.com of Amazon, waar je met slechts een paar klikken een online winkel kunt opzetten zonder zelf servers te hoeven beheren. Of Microsoft 365 dat teams in staat stelt overal samen te werken met dezelfde functionaliteit.

Ook de coronapandemie heeft een extra duit in het zakje gedaan. Bedrijven stonden voor uitdagingen om een flexibele en veerkrachtige IT-infrastructuur te ontwerpen. Dat betekende snel opschalen om aan nieuwe, digitale eisen te voldoen waarbij veel werknemers op afstand werken. Hierbij bleken cloud-platformen cruciaal.

Goede voorbeelden Verenigd Koninkrijk

Tijdens de studiereis zagen de deelnemers voorbeelden van de voordelen van cloud-gebruik. Een vertegenwoordiger van de Cleveland Clinic London deelde waarom zij cloud-gebaseerde geavanceerde analysetools gebruiken om hun organisatie- en werkprocessen te verbeteren. Hun voornaamste argument voor het gebruik van de cloud is volgens Nictiz-adviseur Aura Vernooy – Geerlings het vermogen om plaats- en tijdonafhankelijk toegang te bieden tot deze tools. Met on-premisesoplossingen was dat voorheen niet mogelijk. Dit voordeel stelt Cleveland Clinic London in staat om een analytisch competente organisatie te worden, waarbij besluitvorming wordt gestuurd door data-analyse in plaats van instinct.

Een vertegenwoordiger van het Milton Keynes Hospitalheeft tijdens het werkbezoek van Nictiz laten zien hoe zij profiteren van geavanceerde analyse-tools die op de cloud zijn geïnspireerd. Dit is handig voor de verwerking van grote hoeveelheden patiëntengegevens. Door gebruik te maken van deze tools kunnen zorgverleners complexe analyses uitvoeren en trends identificeren op basis van uitgebreide datasets. Daarnaast kunnen ze voorspellende analyses uitvoeren voor ziektepreventie en gepersonaliseerde behandelplannen ontwikkelen. Het ziekenhuis benadrukt dat de cloud hen de flexibiliteit biedt om snel nieuwe analysemethoden te implementeren en de patiëntenzorg continu te verbeteren. Bij traditionele on–premises-oplossingen is de infrastructuur beperkt tot de fysieke capaciteit van het ziekenhuis.

Leerpunten vertalen naar Nederland

De opgedane inzichten tijdens de studiereis laten zien hoe cloudoplossingen innovatie en efficiëntie kunnen bevorderen. Dat is ook volgens Nictiz cruciaal is voor toekomstbestendige zorgsystemen. Deze leerpunten sluiten nauw aan bij de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in Nederland. Daarin staat dat moet worden geïnvesteerd in passende zorg. Cloudoplossingen maken continu leren en verbeteren mogelijk voor zowel zorgprofessionals als patiënten. Door toegang te bieden tot betrouwbare uitkomstinformatie kunnen patiënten beter geïnformeerde keuzes maken over hun behandelaar en behandeling. Ook kan het werken in de cloud de werkdruk verminderen en hulp bieden bij de krapte op de arbeidsmarkt.

NZa en cloudsystemen

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat voor de grote uitdaging om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te kunnen doen, maakt ze gebruik van data om de continuïteit van de zorg te waarborgen, maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en in te grijpen als de toegang tot zorg onder druk staat. Dit alles is alleen mogelijk met een toekomstbestendige IT-omgeving. Daarom stapt de NZa over naar publieke cloud-systemen.

De IT van de NZa moet vervangen worden om deze klaar te maken voor de toekomst. Het vergt veel tijd en technische expertise om alle IT intern te beheren. Het is niet haalbaar om voor elke applicatie die wordt gebruikt specialistische kennis in huis te halen. Daarom is na zorgvuldige voorbereiding besloten om over te stappen naar de cloud om de effectieve en veilige verwerking van persoonsgegevens te borgen.