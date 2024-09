Gedetailleerde planning uitrol Stelsel Toegang binnenkort bekend

Patiënten moeten veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij hun zorgaanbieder. Daartoe stelt de Wet digitale overheid (Wdo) eisen aan de betrouwbaarheid van inlogmiddelen. Omdat de zorg werkt met bijzonder persoonsgevoelige medische informatie, is de naderende acceptatieplicht van erkende inlogmiddelen voor zorgaanbieders essentieel, zo stelt Nictiz. Momenteel werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), verantwoordelijk voor het nieuwe Stelsel Toegang, aan de realisatie van de technische voorzieningen voor de hele keten van publieke dienstverlening. Hier valt ook de zorg onder.

Volgens het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de transitie naar hybride zorg essentieel om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief te houden. Om alle huidige en toekomstige vormen van digitale zorg voor iedereen beschikbaar te houden, moet identificatie en authenticatie met hogere betrouwbaarheidsniveaus met minimaal Substantieel het ‘nieuwe normaal' worden. Dat vereist de Wet digitale overheid (Wdo), die vorig jaar in werking is getreden en is verankerd in de Europese Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS). De wet onderscheidt drie niveaus van betrouwbaarheid van inloggen: ‘Laag’, ‘Substantieel’ en ‘Hoog’.

Domein ‘Toegang’

De toegangsvoorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK en zijn onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De GDI bestaat uit verschillende domeinen en bouwstenen die samen de infrastructuur voor digitale overheidsdienstverlening vormen. Het domein ‘Toegang’ is er daar een van. Onder dit domein vallen onder andere afspraken, standaarden en voorzieningen om de digitale identiteit van burgers en bedrijven vast te stellen. Maar ook de voorzieningen voor digitale vertegenwoordiging, om de bevoegdheid tot het handelen namens een persoon vast te stellen.



Op dit moment is DigiD met betrouwbaarheidsniveau Substantieel een van de weinige inlogmiddelen die voldoen aan de eisen van de Wdo. DigiD is voor de zorg samen met DigiD Machtigen beschikbaar via de routeringsdienst TVS (ToegangVerleningService), die meervoudige oplossingen voor digitale toegang in de zorg integreert. Er zijn nog geen private en publieke middelen met het betrouwbaarheidsniveau Hoog die breed beschikbaar zijn. Ook middelen voor ouderlijk gezag en curator- en mentorschap zijn nog niet gereed. Hiertoe moet eerst het nieuwe ‘Stelsel Toegang’ worden gerealiseerd.

Uitrol ‘Stelsel Toegang’

In het najaar maakt het ministerie van BZK een gedetailleerde planning bekend voor de uitrol van het Stelsel Toegang. Er komt dan meer duidelijkheid voor de zorgsector over de oplevering van de Bevoegdheidsverklaringsdienst die ouderlijk gezag en curator- en mentorschap mogelijk zal maken. De aansluitroute via de routeringsdienst TVS blijft overigens beschikbaar.



De verplichte overgang naar hogere betrouwbaarheidsniveaus zal door de realisatie van het nieuwe stelsel gefaseerd ingaan. Tijdens de overgangsfase zullen Nictiz en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inventariseren wat het zorgveld nodig heeft om de balans tussen veiligheid en toegankelijkheid van inlogmiddelen te borgen en de overstap mogelijk te maken.