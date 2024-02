Nieuwe toepassingen voor verbeterde, integrale netwerkzorg

Hoewel er de afgelopen jaren al vooruitgang is geboekt in eenduidige gegevensoverdracht, blijft het gebruik van bepaalde toepassingen zoals eOverdracht, Avond, Nacht en Weekendzorg (ANW-zorg) en samenwerking rond iemands cliëntendossier tussen de huisarts en wijkverpleging in de praktijk achter. ActiZ en de Nuts-community hebben daarom onlangs een aanpak uitgewerkt om de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van toepassingen op Nuts te versnellen.

ActiZ is de branchevereniging van zorgorganisaties in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Binnen de stichting Nuts werken softwareleveranciers samen zodat softwareapplicaties in de zorg kunnen communiceren. Op dit moment zijn er negentien verschillende softwareleveranciers aangesloten bij Nuts.

Integrale netwerkzorg bevorderen

De afgelopen jaren zijn er al stappen gezet om elektronische cliëntendossiers (ECD’s) en andere applicaties te verbinden tot een gedistribueerd netwerk. De Nuts-community heeft hierbij gebruikgemaakt van open (internationale) standaarden, specificaties en open-source software. De samenwerking tussen ActiZ en Nuts gaan door met het ontwikkelen van vier toepassingen. De toepassingen moeten dagelijks en met plezier worden gebruikt door zorgprofessionals, cliënten en hun naasten en zo de integrale netwerkzorg bevorderen.

Voor leveranciers leidt dit ook tot efficiënter werken vertelt Thomas Ferguson, directeur van ICT-leverancier Gerimedica en bestuurder bij stichting Nuts: “Onze rol als leveranciers is het ondersteunen van specifieke situaties met praktische oplossingen zodat zorgverleners effectief kunnen samenwerken. Door stapsgewijze implementatie in dialoog met de praktijk, versnellen we de ontwikkeling.”

Implementatie passend bij IZA en Wegiz

Om de plannen goed te kunnen uitvoeren hebben ActiZ en Nuts een flexibele structuur ingericht. Hierin werken ze samen op bestuurlijk, technisch en uitvoerend niveau. ICT-leveranciers staan in contact met de praktijk en werken stap-voor-stap samen aan de ontwikkeling van de vier te ontwikkelen toepassingen.

De bestuurders van ActiZ en Stichting Nuts zorgen ervoor dat deze ontwikkelingen aansluiten op landelijke initiatieven zoals het Integraal Zorgakkoord en Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit alles moet gaan bijdragen aan de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Ook elders wordt hard gewerkt aan de verbetering van (digitale) zorgervaringen. Zo hebben de twee digitale zorgplatformen Uw Zorg Online en BeterDichtbij hun diensten geïntegreerd.