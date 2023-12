Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten

Het kernverschil tussen beide platformen ligt in hun focus: Uw Zorg Online richt zich op algemene en eerstelijnszorgactiviteiten, terwijl BeterDichtbij zich concentreert op communicatie met zorgverleners in gespecialiseerde zorgomgevingen. Hun samenwerking draagt bij aan netwerkzorg, doordat patiënten digitale diensten van verschillende zorgorganisaties geïntegreerd kunnen gebruiken.

De samenwerking met Uw Zorg Online past binnen de visie van BeterDichtbij om door te ontwikkelen naar een landelijke dienst voor digitale communicatie. Hiervoor zijn al samenwerkingen met onder meer de thuismeetoplossing Luscii, EPD-leverancier ChipSoft, HIS leverancier PharmaPartners en landelijke initiatieven vanuit de zorgsector als Zorg bij jou (initiatief van Santeon).

Nieuwe samenwerking

Godfried Bogaerts, algemeen directeur van BeterDichtbij, licht de nieuwe samenwerking op de website van Uw Zorg Online toe: “Door deze samenwerking verbinden we de digitale eerstelijnszorg aan de ziekenhuiszorg, dit helpt patiënten in hun zorgtrajecten. Digitale zorg gaat niet om apps of techniek. Uiteindelijk draait het om de waarde daarachter voor patiënten én zorgverleners. Het moet mensen helpen om grip te krijgen op hun zorgtraject of in het geval van zorgverleners om fijn en efficiënt te kunnen werken. Daarom is het voor ons ook geen doel om zoveel mogelijk mensen de BeterDichtbij app te laten gebruiken.”

Digitale voordeur

Uw Zorg Online fungeert als de digitale voordeur van 40 procent van de Nederlandse huisartsen en voor meer dan 5.000 eerstelijnszorgpraktijken. BeterDichtbij is een landelijk communicatieplatform dat wordt ingezet bij meer dan 50 grote zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra en GGZ-organisaties. Een groeiende groep Nederlanders gebruikt beide diensten. “De kracht nu van digitale zorg zit niet zozeer in nieuwe oplossingen bedenken, maar om zorgpraktijken te helpen om de bestaande oplossingen en middelen goed in te zetten en te zorgen voor een goede digitale dienstverlening. Adoptie is het sleutelwoord,” zegt Wieger Vos, directeur van Uw Zorg Online.

Integratie van digitale diensten

De volgende stap in de samenwerking is onderzoek naar verdere integratie van de diensten. Wieger Vos: “Kunnen we het mogelijk maken dat patiënten ook via de BeterDichtbij app zelf digitaal contact kunnen leggen met hun huisarts? Of kunnen we BeterDichtbij gesprekken van patiënten met bijvoorbeeld het ziekenhuis in de Uw Zorg Online app weergeven? Consumenten krijgen zo de vrijheid om zelf de digitale dienst te gebruiken die voor hen het prettigste is bij elk type zorg. Zo kunnen digitale diensten in de zorg verder schaal krijgen, wat ook de doelstellingen uit het IZA ondersteunt.”

Over Uw Zorg Online & BeterDichtbij

Uw Zorg Online biedt digitale toepassingen voor zorgverleners. Met ruim 3 miljoen gebruikers is dit een van de grootste zorgplatforms van Nederland, met 20 jaar ervaring in het creëren van professionele praktijkwebsites en een volledige patiëntenomgeving met digitale zorgtoepassingen.



BeterDichtbij heeft zich snel ontwikkeld tot een belangrijk digitaal platform in de zorg. Het platform, ondersteund door de NVZ sinds 2022, wordt gebruikt bij ruim 50 zorgorganisaties en door 25.000 zorgverleners. Met de recente toevoeging van BeterDichtbij Collega is digitaal contact tussen zorgorganisaties vereenvoudigd.