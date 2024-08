Precisiediagnostiek voorkomt blessures bij topatleten

Ook in de wereld van de topsport wordt met revolutionaire technieken bekeken hoe topsporters gezond blijven en steeds betere prestaties kunnen bereiken en behouden. Daarbij speelt het voorkomen van blessures een grote rol. Atleten die op professioneel niveau sport beoefenen, lopen vaak een hoog risico op blessures. Bij Philips worden diagnostiekmethoden ontwikkeld om de gezondheid en het welzijn van atleten te diagnosticeren, te behandelen en te beheren.

“Beeldvorming speelt een belangrijke rol bij het diagnosticeren en het behandelen van sportblessures, omdat het zorgverleners helpt om een gedetailleerd beeld te krijgen van de blessure. Ook kan het beste behandelplan worden ontwikkeld”, zegt Dr. Atul Gupta, Chief Medical Officer Diagnosis and Treatment bij Philips en praktiserend interventioneel en diagnostisch radioloog.

Precisiediagnostiek

Het kernwoord hierbij is ‘precisiediagnostiek’. Door de beeldvormingssystemen van Philips zijn de medisch professionals in staat om dieper in de fysiologie van atleten door te dringen. Een voorbeeld hiervan zijn de MRI-machines die zijn uitgerust met geavanceerde software. Het is daarmee mogelijk om bijvoorbeeld de gezondheid van gewrichten te bekijken en hoe de spieren zich gedragen. Ook kunnen subtiele blessures worden opgespoord die normaliter over het hoofd zouden worden gezien. Daarnaast wordt echografie – en in het bijzonder draagbare echografie – gebruikt voor musculoskeletale (MSK) beeldvorming bij de topatleten.

Magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en echografie zijn de voorkeursmethoden voor het diagnosticeren van de meeste weke delen blessures zoals spieren, pezen, ligamenten en kraakbeen. Het zijn volgens Philips de meest gevoelige beeldvormingstechnieken voor botstressblessures. Door op het juiste moment met de juiste apparatuur beelden te verzamelen, kan dat leiden een vroege en nauwkeurige diagnose. Dat is om atleten zo snel mogelijk weer in actie te krijgen.

Remote monitoring

Een andere techniek die bij atleten veel wordt gebruikt is de zogeheten ‘remote monitoring’. Veel atleten, ongeacht hun fysieke conditie, zijn uitgerust met slimme apparaten die vitale functies, slaappatronen en zelfs biochemische markers in zweet volgen. Deze datapunten kunnen in real-time worden geanalyseerd, waardoor coaches en medisch personeel direct inzicht krijgen in de fysieke conditie en het herstel van een atleet.

Recent onderzoek suggereert volgens Philips dat het risico op het ontwikkelen van atriumfibrilleren (AF) bij atleten aanzienlijk groter kan zijn dan bij niet-atleten. Dat maakt ECG-analyse van atletische hartgegevens belangrijker dan ooit. Philips speelt hierop in met de remote cardiac monitoring technologie en het cloud-gebaseerd AI-gestuurd diep neuronaal netwerk. De technologie wordt toegepast op atleten en biedt de mogelijkheid om meerdere hartslagparameters te monitoren, waaronder de rusthartslag, de maximale volgehouden hartslag, en herstelpercentages tijdens trainingssessies, evenals de hartslagvariabiliteit. Op deze manier kunnen atleten advies op maat krijgen.

Mobiele echografie

Met behulp van data-analyse en AI-gestuurde algoritmes kunnen zorgteams revalidatieprogramma's en herstelprotocollen afstemmen op de unieke fysiologie en blessureprofielen van elke atleet. Deze aanpak kan de hersteltijd versnellen en de kans op herblessures verminderen. In Nederland werkt Philips als oprichter natuurlijk samen met PSV om nieuwe beeldvormingstechnologieën in te zetten.

De Eredivisie-club was de eerste ter wereld die Philips' draagbare echografie Lumify gebruikte om blessures van spelers te beoordelen, waar ze zich ook bevonden. Met Lumify handheld echografie kunnen blessurediagnoses nog sneller en overal ter wereld worden gemaakt. Een aantal jaren geleden introduceerde Philips in de Benelux een door AI gedreven Radiology Smart Assistant voor zogeheten staande thorax PA-opnames.

Hartstilstand

Een veelvoorkomende, medische doodsoorzaak bij topatleten is volgens Philips een plotselinge hartstilstand (SCA). Het is volgens hen zeldzaam en bijna onmogelijk om te voorspellen. Ook atleten in topvorm zijn niet immuun voor genetische aandoeningen die onopgemerkt kunnen blijven totdat ze een SCA veroorzaken. Reden temeer voor Philips om een Automatische Externe Defibrillator (AED) te ontwerpen. Inmiddels zijn 2,5 miljoen Philips AED's te vinden in sportcomplexen, luchthavens, aan boord van grote luchtvaartmaatschappijen, in Fortune 100-bedrijven, winkelcentra en op meerdere openbare locaties over de hele wereld. Studies tonen aan dat reanimatie en een schok van een defibrillator binnen enkele minuten na instorting de overlevingskans met 90 procent kan verhogen.