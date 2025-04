Treant zet Technisch Geneeskundigen organisatie breed in

Als eerste perifere ziekenhuis in Nederland stelt Treant Zorggroep een organisatie breed team van technisch geneeskundigen aan. Met deze stap benadrukt de zorgorganisatie haar toewijding aan technologische innovatie en multidisciplinaire samenwerking in zowel de ziekenhuis- als ouderenzorg. Door technologie en zorg naadloos te verbinden, zet de organisatie een flinke stap richting toekomstbestendige gezondheidszorg.

Technologie krijgt een steeds prominentere rol binnen de zorg, en Treant anticipeert hierop met een strategisch besluit: de inzet van technisch geneeskundigen binnen de gehele organisatie. Lieke Poot, lid van de raad van bestuur van Treant, noemt het een logische én gedurfde stap. “We willen zorgprofessionals ondersteunen in hun innovatieve kracht en tegelijkertijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Door de inzet van technisch geneeskundigen brengen we technologische zorgvernieuwing naar de volle breedte van onze organisatie.”

Treant behoort met deze stap tot de landelijke koplopers. Op dit moment, zo stelt de zorginstelling, is er nog geen ander algemeen ziekenhuis in Nederland dat technisch geneeskundigen op deze schaal structureel heeft ingebed. “Ik verwacht veel van de samenwerking tussen deze nieuwe collega’s en onze bestaande zorgteams. Het is een gezamenlijke beweging richting toekomstbestendige, efficiënte en betere zorg”, aldus Poot.

innovatie toegankelijk maken

De technisch geneeskundigen Pim Hendriks en Angelica Steenhuis zijn inmiddels gestart binnen Treant. Hun aanpak is opvallend: ze opereren los van specifieke afdelingen of vakgroepen en zijn actief op alle locaties van de zorgorganisatie. “Dit stelt ons in staat om technologische innovaties breed en snel te implementeren.We werken organisatiebreed – van het ziekenhuis tot de ouderenzorg – en kunnen daardoor direct impact maken”, vertelt Hendriks.

Steenhuis vult aan: “Binnen de ouderenzorg zijn nog weinig technisch geneeskundigen werkzaam, terwijl hier juist veel behoefte is aan innovatieve oplossingen. Denk aan monitoring op afstand, domotica of slimme hulpmiddelen. Treant biedt ons de ruimte om in beide sectoren – cure en care – technologie in te zetten waar deze het verschil kan maken.”

Aanjager van zorgtechnologie

Technisch geneeskundigen zijn uniek gepositioneerd binnen het zorglandschap. Als BIG-geregistreerde professionals combineren zij medische expertise met diepgaande technische kennis. “Wij vormen de brug tussen technologische innovatie en klinische praktijk,” legt Steenhuis uit. “Dat betekent dat we continu zoeken naar manieren om technologie niet alleen slimmer, maar ook patiëntgerichter in te zetten.”

De toepassingen zijn breed: van geavanceerde beeldvorming en nieuwe behandelstrategieën tot AI-gebaseerde besluitondersteuning en implementatie van eHealth-oplossingen. “De kracht zit in het vinden van de juiste oplossing voor een concreet zorgprobleem. We kijken naar waar technologie waarde toevoegt, en hoe we deze op maat kunnen inzetten voor de individuele patiënt of cliënt,” aldus Hendriks.

Toekomstgerichte zorg begint vandaag

Met de structurele inzet van technisch geneeskundigen laat Treant zien dat innovatie geen losstaande ambitie is, maar een integraal onderdeel van haar zorgvisie. Door technologie en zorg naadloos te verbinden, zet de organisatie een flinke stap richting toekomstbestendige gezondheidszorg. Poot noemt het ‘Teamwork aan de zorg van morgen.’ Voor dit teamwork is Treant momenteel nog op zoek naar een extra Technisch Geneeskundige.

In de eerste editie van ICT&health schreven wij over technisch geneeskundigen, opgeleid aan de Universiteit Twente, die hun werkterrein uitbreiden naar de ouderenzorg. Zij fungeren als brug tussen zorgbehoeften en technologische oplossingen. Zo identificeerde Alieke Sok-Keurhorst bij Carintreggeland een kloof tussen beschikbare zorgtechnologie en het gebruik ervan door zorgteams. Door als intermediair op te treden, bevorderde ze de implementatie van technologieën die de zorgkwaliteit verbeteren en tijd besparen voor personeel. Specialist ouderengeneeskunde Jan Visschedijk benadrukte in dat artikel dat technisch geneeskundigen helpen bij het overbruggen van de communicatie tussen zorgprofessionals en IT-specialisten, wat essentieel is voor het effectief inzetten van zorgtechnologie.