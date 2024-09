Slaapapneu en gehoorapparaat functie in nieuwe Apple wearables

De maand september staat altijd in het teken van de aankondiging van nieuwe Apple gadgets. Daarbij gaat de meeste aandacht altijd uit naar de nieuwe iPhone modellen. Echter, Apple introduceerde vorige week ook nieuwe modellen van de Apple Watch en de Airpods Pro. En die hebben weer nieuwe medische functies – een primeur voor de Airpods oortjes - voor het monitoren van onze gezondheid. Zo kun je met de nieuwe Apple Watch nu ook slaapapneu monitoren en zijn de Airpods Pro 2 goedgekeurd om dienst te doen als gehoorapparaat.

Daarmee krijgt de Apple Watch er in ieder geval weer een handige ‘medische’ functie erbij. De afgelopen periode kwam het slimme horloge en zijn fabrikant voornamelijk in het nieuws vanwege de rechtszaken die Masimo tegen het bedrijf aanspande, en won, vanwege het ongelicenseerd gebruik door Apple van Masimo’s technologie voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed (SpO2) en juridisch gesteggel met Alivecor over zijn technologie voor het detecteren van onregelmatige hartslagen.

Apneu detecteren

Formeel noemt Apple de slaapapneu functie van de nieuwe smartwatch ‘Verstoringen van de ademhaling’ (breathing disturbances). Hiervoor wordt de versnellingsmeter sensor gebruikt die in de watch zit. Die is nu in staat om bewegingen in de pols te detecteren die samenhangen met onderbrekingen van normale ademhalingspatronen tijdens de slaap. De smartwatch zal de gegevens elke 30 dagen analyseren en gebruikers waarschuwen als er consistente tekenen zijn van matige tot ernstige slaapapneu. Gebruikers kunnen een PDF downloaden met gegevens die laten zien wanneer slaapapneu kan zijn opgetreden, drie maanden aan gegevens over ademhalingsstoornissen en andere informatie voor gesprekken met zorgverleners.

Apple heeft het algoritme voor het detecteren van slaapapneu ontwikkeld met behulp van machine learning en data van klinische slaapapneu-tests. Onderzoekers hebben de functie gevalideerd in een klinische studie, aldus Apple. Elke deelnemer die een waarschuwing kreeg, had ten minste lichte slaapapneu. Belangrijk om te vermelden is dat de functie nog geen medische goedkeuring gekregen heeft van de FDA. Apple verwacht die op korte termijn wel te ontvangen, ook van andere internationale gezondheidsautoriteiten. Pas dan kan de functie in de Apple Watch geactiveerd worden.

Airpods Pro als gehoorapparaat

Met de komst van de nieuwe Airpods Pro 2 biedt Apple deze oortjes nu ook aan als gehoorapparaat. Een klein klinisch onderzoek heeft in 2022 aangetoond dat de oordopjes van Apple gebruikt kunnen worden als gehoorapparaat.

Naast de Apple Watch, hebben de nieuwe Airpods oortjes ook een medische feature erbij gekregen, als gehoorapparaat.

De uitrol van de nieuwe van gehoorapparaat functie bestaat uit twee delen. Ten eerste voegt Apple een audiometrietest met zuivere tonen toe die de oordopjes en een iPhone of iPad gebruikt, zodat gebruikers thuis in vijf minuten hun gehoor kunnen controleren. Ten tweede kan Airpods Pro 2 bepaalde geluiden versterken op basis van de testresultaten om licht tot matig gehoorverlies te corrigeren. Apple verwacht binnenkort toestemming te krijgen voor de functies en de mogelijkheden in de herfst in meer dan 100 landen, waaronder de VS, beschikbaar te maken.