Subsidies voor tien deelnemers jaarlijkse Pioneer in Health Care

Ruim honderd zorgverleners en onderzoekers kwamen donderdag 30 januari 2025 bij elkaar in het Medisch Spectrum Twente (MST) voor de uitreiking van de Pioneers in Health Care (PIHC) vouchers. Met de vouchers kunnen vernieuwende projecten die de gezondheidszorg verbeteren en patiëntvriendelijker maken, worden uitgevoerd. De vouchers zijn afkomstig uit het PIHC-innovatiefonds. Dit jaarlijks evenement werd voor de 11de keer gehouden en is in een samenwerking tussen MST, Saxion, Universiteit Twente, Deventer Ziekenhuis en ZGT.

Jaarlijks wordt een call for proposals gepubliceerd voor onderzoekers van UT en Saxion en medisch specialisten MST, ZGT en Deventer Ziekenhuis. Aan het einde van het jaar worden de innovatievouchers uitgereikt. Projecten moeten binnen 6 maanden na toekenning van de voucher starten en de projectduur is maximaal 12 maanden. In totaal waren dit jaar 37 voorstellen ingediend waarvan er 10 een subsidie van 60.000 euro tegemoet kunnen zien.

Geselecteerde projecten

De geselecteerde projecten gaan onder meer over: diagnoses zoals slaapapneu en endometriose, hartfalen, astma, kanker en op technologieën, zoals geavanceerde AI-systemen, innovatieve beeldvorming en 3D- printing. Miriam Vollenbroek, lid Raad van Bestuur MST, benadrukte het belang van de PIHC-vouchers: “Samenwerken tussen academische instellingen en zorgorganisaties is belangrijk. De PIHC-subsidies zijn een goede stimulans in de samenwerking.”

Door het opzetten van het PIHC-innovatie fonds is het onderzoekspotentieel in de regio Twente en Salland gericht op betere patiëntenzorg. Het innovatiefonds komt uiteindelijk ten goede aan de patiënten en beperkt zich niet per se tot de regio.

Eerdere successen

Tijdens de avond werden er ook goede voorbeelden gepresenteerd van onderzoeken die in eerdere jaren al een PIHC-voucher mochten ontvangen. Zo presenteerden Anneriet Dassen en Maureen Guichelaar, beiden medisch specialist in MST, de resultaten van hun onderzoek waarvoor zij in 2022 een PIHC-voucher ontvingen. Zie lieten zien hoe ze diagnostiek en gepersonaliseerde zorg hebben kunnen verbeteren.

Maureen Guichelaar ontwikkelde daarvoor een AI-model op basis van MRI-data om een specifieke vorm van leverkanker vroegtijdig te voorspellen. Dit model voorkomt onnodige onderzoeken voor de meeste patiënten en zorgt voor verbeterde diagnostiek via MRI bij de patiënten die dat nodig hebben. Ook leidt het model tot snellere diagnose van leverkanker met daardoor betere behandelopties en overlevingskansen.

Anneriet Dassen presenteerde haar onderzoek naar het digitale Patients-Like-Me (PLM)-dashboard. Dat helpt borstkankerpatiënten om samen met hun zorgverlener de best passende behandeling te kiezen. Dit dasboard combineert prognoses met lange-termijn-uitkomst, zoals pijn en vermoeidheid en maakt deze gegevens inzichtelijk voor de patiënt. Op die manier kunnen patiënten beter geïnformeerd beslissingen nemen.