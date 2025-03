Ggz TikTok-kanaal, Toolkit digitale technologie, RvT Medmij, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuw TikTok kanaal van huisartsen en zorgverzekeraars om jongeren te informeren over mentale gezondheidszaken. Verder ook aandacht voor de toolkit digitale technologie en de nieuwe financieringsronde van het ZonMw programma Ethiek & Gezondheid. En bij MedMij is deze maand een compleet nieuwe Raad van Toezicht benoemd.

Betrouwbare medische informatie op TikTok

In een poging om jongeren beter te bereiken en informeren hebben huisartsen en zorgverzekeraars een TikTok kanaal, Mijn Hoofd Vandaag, gelanceerd. Doel is om jongeren via korte video’s betrouwbare informatie over mentale gezondheidsproblemen te bieden en deze groep te waarschuwen tegen de grote hoeveelheid onjuiste informatie die er over dit onderwerp online rondgaat. Het overgrote deel van de jongeren gebruikt social media voor hun nieuwsgaring en uit onderzoek blijkt dat zij daarbij sneller geneigd zijn om feitelijk onjuiste content voor waar aan te nemen.

"Zorgverleners geven bij ons aan dat er veel onjuiste informatie over mentale problemen rondgaat op social media. Met Mijn Hoofd Vandaag willen we dit tegengaan door in video's op TikTok juist betrouwbare informatie over mentale kwesties te geven. Dit moet bijdragen aan een verbetering van mentale gezondheid onder jongeren en in het verlengde daarvan ook de druk op de GGZ verlichten", vertelt Ubert Klink, Senior Zorginkoper GGZ bij VGZ.

Toolkit digitale technologie

Het initiatief Waardigheid en trots voor de toekomst en Zorgvernieuwing in Versnelling heeft een toolkit gepresenteerd die zorgorganisaties ondersteuning biedt bij de implementatie van digitale technologie ten behoeve van de dagstructuur van cliënten. Deze ondersteuning vergroot hun zelfredzaamheid en maakt hen minder afhankelijk van zorgverleners. Ook ontlast het mantelzorgers. Bovendien biedt de technologie de cliënt een gevoel van controle en rust, wat hun welzijn en kwaliteit van leven verbetert.

De toolkit is bedoeld voor projectleiders en anderen die de inzet van dagstructuur-ondersteuning vormgeven en begeleiden. Als basis voor deze nieuwe toolkit is de InnovatieRoute gebruikt. De toolkit kan hier gedownload worden.

ZonMw programma Ethiek en Gezondheid

Het ZonMw programma Ethiek en Gezondheid (E&G) heeft vanuit VWS de goedkeuring ontvangen voor een vierde financieringsronde. Dit betekent dat financiering voor nieuwe onderzoeken op het gebied van ethiek tot 2028 beschikbaar is. Voor deze vierde ronde zijn drie speerpunten geformuleerd:

Versterking van de academische discipline ethiek

Stimuleren van participatie

Sturing op impact

Het E&G-programma is een doorlopend programma waarbij de inhoud continu wordt geactualiseerd en vormgegeven. Het is gericht op het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of het beantwoorden van vragen op het terrein van ethiek en gezondheidszorg.

Nieuwe RvT MedMij

Stichting MedMij heeft sinds 1 maart een nieuwe driekoppige Raad van Toezicht, bestaande uit Roland Kip (voorzitter), Monique Kappert en Jan Hobbelen. De komende jaren zal deze raad toezicht houden op de financiën en de uitvoering van de strategie beschreven in de MedMij Roadmap. “Het is fantastisch om als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting MedMij aan de slag te gaan en een bijdrage te mogen leveren aan het digitaal uitwisselen van gezondheidsgegevens op een veilige en betrouwbare manier. Dit is cruciaal voor de toekomst van de zorg. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in het publieke en private domein in te zetten om MedMij verder te versterken, zodat we gezamenlijk het vertrouwen in de digitale zorginfrastructuur kunnen waarborgen en verbeteren”, vertelt Roland Kip.

“We moeten de zorg verder transformeren om deze toekomstbestendig in te richten. Digitale zorg en technologie krijgen daarbij een steeds belangrijkere rol en deze ontwikkeling kan niet zonder veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens als fundament. MedMij maakt en onderhoudt dit fundament en is daarmee een belangrijke partij in de transformatie van zorg. Daar draag ik dan ook graag aan bij”, aldus Monique Kappert.

“Als patiënt wil je gewoon dat al je gegevens over jouw gezondheid op één plek staan en dat je deze gegevens zelf kunt delen. Dit zodat je zorgverlener altijd over de juiste informatie beschikt om jou te behandelen. MedMij zorgt ervoor dat we deze medische gegevens veilig kunnen uitwisselen. Dat vind ik belangrijk en daar zet ik me dan ook graag voor in”, voegt Jan Hobbelen daaraan toe.

