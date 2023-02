Integraliteit plus lef is innovatiekracht

Waarom is het zo moeilijk om relatief eenvoudige innovaties voorbij de pilotfase te krijgen? “Omdat je altijd tegen een ICT-voorwaarde aanloopt die nog niet is aangepakt”, meent healthcare consultant Jurian Sluiman van Buitenhuis Advies. “Je kunt bijvoorbeeld wel iedereen een smartphone geven, maar dan moet de wifi ook optimaal worden ingemeten via een site survey.”