Krachtenbundeling Itzos en KPN Health vereenvoudigt digitale gegevensuitwisseling

KPN Health heeft zijn sporen op het gebied van communicatie en gegevensuitwisseling in de zorg inmiddels verdiend. Zo is KPN E-Zorg inmiddels een standaard voor veilig berichtenverkeer tussen zorgprofessionals. En het Health Exchange-platform van KPN maakt standaard veilige uitwisseling van data tussen zorginformatiesystemen mogelijk of met toepassingen zoals PGO’s. Om zorgaanbieders te helpen met de vaak complexe interne interoperabiliteit en externe gegevensuitwisseling, werkt KPN Health al langer samen met Itzos. Sinds januari 2023 maakt deze integratiespecialist deel uit van KPN. “Voor onze partners en klanten is samenwerken met ons nu nog makkelijker en eenduidiger”, stelt Simon Hoogvliet, directeur strategie bij KPN Health.