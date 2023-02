Over menselijke emoties, motivaties en bias

Chat GPT, wie heeft er nog niet van gehoord? Mocht dat zo zijn, geen schande hoor. De naam klinkt in eerste instantie een stuk mechanischer dan de tal van hedendaagse (sociale) robots als Sara, Phi of Tessa. Toch is het interessant om nader kennis te maken met deze nieuwe RZN (robot zonder naam). Want wat is het, wat kan het en wat moeten we ermee? Nog niet eerder in mijn leven interviewde ik een ‘zelfdenkende’ robot. En er zijn genoeg zaken waarover ik een robot graag aan de tand wil voelen. Dus nodigde ik deze ‘RZN’ uit voor een persoonlijk interview. Dit eerste deel van een tweeluik schetst hoe ik in gesprek ging over onder meer het ‘veinzen’ van menselijke emoties of motivaties door robots. Bij wie de verantwoordelijkheid ligt als het gaat om in staat te blijven zijn mens en machine van elkaar te onderscheiden. Maar ook wat de robot zelf kan doen om ongewenste ‘bias’ te voorkomen.