Het einde van ons gezondheidszorgsysteem

Wereldwijd dreigt het instorten van gezondheidssystemen miljoenen mensen in gevaar te brengen. In West-Europa is er een gebrek aan artsen en verpleegkundigen: vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar huisartsen de hoogste stressniveaus melden. Europese landen zitten zonder artsen en verpleegkundigen door pensionering, werklast of stress die hen uit hun beroep dwingt. Administratie en papierwerk nemen 40 tot 50 procent van hun tijd weg, wat resulteert in minder tijd voor klinisch werk en empathie ten opzichte van patiënten. Dit heeft geleid tot een achterstand die alleen al binnen het Britse NHS-systeem zeven miljoen mensen treft. Europa moet dringend actie ondernemen om dit probleem op te lossen.