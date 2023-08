‘We moeten de menselijke maat niet uit het oog verliezen’

Anneke Westerlaken maakt zich als voorzitter van brancheorganisatie ActiZ (ouderen en chronisch zieken) hard voor een toekomstbestendige zorg. Waar medewerkers met plezier werken en naar waarde worden geschat, en waar de cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De omstandigheden op de krappe zorgmarkt vragen om innovatieve en creatieve oplossingen. Daarbij is de menselijke maat voor zowel de zorgprofessional als de cliënt leidend, is haar overtuiging. In deze uitgave van ICT&health licht Westerlaken toe hoe we deze aanzienlijke opgave zouden moeten aanvliegen om tot een succesvol resultaat te komen en welke persoonlijke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen.