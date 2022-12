Ikazia ziet nut van kennisverdieping over interoperabiliteit

Voor medewerkers van afdelingen medische techniek en ICT in ziekenhuizen is het zaak gerichte kennis te hebben over het ICT-jargon binnen de zorg. MedicalPHIT komt aan deze kennisbehoefte tegemoet door een basiscursus Introductie interoperabiliteit aan te bieden. Ook incompany en volledig afgestemd op de vragen die juist in dat ene ziekenhuis actueel zijn. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam maakte daar goed gebruik van.