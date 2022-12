Van moeten naar Willen, Kunnen en Durven

Wat word ik beter van digitalisering en informatisering? Wat als we morgen besluiten een dagje terug te gaan naar ‘pen en papier’? Hierover spraken wij tijdens de inspiratieraad van het verpleeghuis van de toekomst met zorgverleners. De zorgverleners constateerden dat zij elke dag veel tijd kwijt zijn met het ‘zoeken’ naar materialen zoals bijvoorbeeld een oorthermometer. Vanuit het ZorgSpectrum-innovatieteam werd slim nagedacht en een oplossing bedacht: asset tracking. Als we elk materiaal voorzien van een strip, dan kan de zorgverlener via een app zien waar het gezochte hulpmiddel ligt. Na drie maanden evalueerden we de interventie. Wat vind je als zorgverlener van deze interventie?