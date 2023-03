3 tips voor het vinden van de juiste tandarts

1. Kies voor een tandarts in de buurt

Vind je het niet leuk om naar de tandarts te gaan? Dan is overstappen naar een andere tandarts geen pretje. Daarom besluit je misschien om bij je huidige tandarts te blijven als je gaat verhuizen. Hier valt wat voor te zeggen, want de kans is groot dat deze tandarts jouw vertrouwen inmiddels gewonnen heeft.

Als je in de buurt blijft wonen, kun je prima bij jouw huidige tandarts blijven. Ga je verder weg wonen? Dan is het beter om een tandarts in de buurt te kiezen. Je hoeft dan niet eerst een heel stuk te reizen als er iets aan je gebit mankeert. Je bespaart zo niet alleen (veel) tijd, maar ook geld.

2. Kun je er terecht met jouw zorgverzekering?

Tandartskosten vallen buiten de dekking van een basisverzekering. Gelukkig kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Verzeker jij je aanvullend voor de tandarts? Dan denk je mogelijk dat de kosten voor een behandeling standaard vergoed worden. Helaas is dit niet altijd het geval. Verzekeraars hebben namelijk contracten met tandartsen, en deze kan per tandarts verschillen. Het voordeel hiervan is dat je een lage premie betaalt voor een aanvullende tandartsverzekering. Toch zit er ook een nadeel aan, want door dergelijke afspraken kun je niet altijd bij iedere tandarts terecht. Heb je een tandarts op het oog? Kijk dan altijd eerst even of je hier met jouw zorgverzekering ook terecht kunt.

Heeft jouw verzekeraar afspraken gemaakt met de tandarts waar je naartoe wilt? Dan betekent dit niet dat alle kosten ook vergoed worden. Vaak wordt er maar een deel van de behandeling vergoed, zoals 50 of 75 procent. Het resterende deel betaal je zelf. Voor bepaalde behandelingen keren sommige verzekeraars zelfs helemaal geen geld uit. Reden genoeg om ook kritisch naar je eigen tandartsverzekering te kijken. Ben je niet tevreden met de huidige voorwaarden? Dan kun je aan het einde van het jaar overstappen en een andere zorgverzekering afsluiten.

3. Vraag anderen naar hun ervaringen

Zitten er meerdere tandartsen in de buurt? Dan bevind jij je in een luxepositie. Schrijf je in dat geval niet lukraak bij een tandartspraktijk in, want je wilt je alleen laten behandelen door de beste tandarts. Als je tussen twee of meerdere tandartsen moet kiezen, kun je mensen in jouw omgeving eens naar hun ervaringen vragen.

Zitten veel mensen bij dezelfde tandarts en zijn zij hier eigenlijk allemaal lovend over? Dan kun jij je ook inschrijven bij de betreffende tandartspraktijk. Je kunt je ook tot het internet richten, maar hier vind je lang niet altijd veel informatie over tandartsen. Vertrouw daarom liever op ervaringen van mensen uit je directe omgeving.