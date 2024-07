AI in de zorg lijkt revolutionair

Kunstmatige intelligentie (AI) is een van de meest besproken innovaties binnen de zorgsector. De snelle technologische vooruitgang waarin AI voortbeweegt zorgt ervoor dat veel systemen krachtiger en veelzijdiger worden. Ondanks dat velen een andere mening hebben, brengt de snelheid waarmee AI beweegt eigenlijk alleen voordelen, zowel voor de patiënten als zorgverleners. Hierdoor ontstaat er namelijk een breed scala aan AI-toepassingen die de diensten in de sector verbeteren.

Wat is AI en hoe werkt het?

AI – oftewel: kunstmatige intelligentie – is een tak van de computerwetenschap specifiek gericht op het creëren van systemen die mensachtige taken kunnen uitvoeren. Hieronder valt: leren, redeneren, problemen oplossen en beslissingen nemen. De werking van AI is gebaseerd op algoritmen en modellen die zijn ontworpen om specifieke taken uit te voeren. Denk o.a. aan spraakherkenning, diagnose en machine learning – technologieën die wereldwijd bekend zijn. Wat AI-modellen beter maakt dan andere technologieën, is dat deze kunstmatige intelligentie getraind worden met grote hoeveelheden. Hierdoor is de data in staat om steeds betere voorspellingen te doen.

Kunstmatige intelligentie kan op verschillende manieren worden ingezet. Zo zijn er voor platformen voor consumenten die (op basis van AI) het makkelijker maken om zorgverzekeraars en -vergoedingen te kiezen. Graag een zorgverzekering vergelijken? Dan kan dat tegenwoordig nog makkelijker met inzet van AI.

Hoe zit het met ouderenzorg?

Door de vergrijzing staan er grote problemen voor ouderenzorg. Kunstmatige intelligentie kan de groeiende druk afnemen door routinematige taken te automatiseren en zorgverleners te ondersteunen bij diagnoses en behandelingen. Tijdens Health Week 2023 benadrukte minister Helder de mogelijkheden van AI om de zorg voor ouderen te veranderen. Om deze reden hebben verschillende organisaties een whitepaper gepubliceerd met aanbevelingen en praktijkvoorbeelden van de voordelen van AI in deze sector.

Momenteel wordt AI al in de gezondheidszorg gebruikt om diagnoses te stellen, preventiezorg te ontwikkelen, ondersteuning te bieden aan patiënten, zorgkosten te verlagen en de kwaliteit van spoedeisende hulp en langdurige zorg te verbeteren.

Zorgrobots?

Naast de inzet van kunstmatige intelligentie zien we ook steeds vaker dat robotica wordt gebruikt om de zorgsector te moderniseren. De belangrijkste robots zijn de operatierobot en zorgrobot. Operatierobots kunnen chirurgen ondersteunen bij complexe procedures; terwijl zorgrobots helpen bij dagelijkse taken, zoals het verplaatsen van patiënten of het toedienen van medicijnen. De inzet van robots kan het personeelstekort in de sector verminderen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Voordelen en risico's van AI

Zoals eerder vermeld, biedt AI veel voordelen, waaronder kostenbesparing en verbeterde zorgkwaliteit. Door automatisering hebben zorgverleners meer tijd voor persoonlijke patiëntenzorg. Ook kan AI-gebaseerde preventie ziekten vroegtijdig detecteren. Toch blijven er kanttekeningen. Deze gaan voornamelijk over de risico's van het gebruiken van AI, zoals betrouwbaarheid en privacy. AI-systemen kunnen fouten maken, wat kan leiden tot foutieve diagnoses.

Daarbij is de privacy van patiëntgegevens een andere zorg, evenals bias in de datasets waarop AI getraind wordt. Desondanks ziet de toekomst van AI in de zorg er veelbelovend uit. Het vertrouwen in AI-technologie moet groeien en er moeten duidelijke richtlijnen en regelgeving komen om patiënten te beschermen en de integriteit van medische data te waarborgen.