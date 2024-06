VGZ investeert nog eens 6 miljoen in zorginnovatie

Zorgverzekeraar VGZ heeft besloten om 6 miljoen tet investeren in NLC Health Ventures (NLC). VGZ is hiermee, als aanjager van innovatie in de zorg, de eerste zorgverzekeraar die een investering in NLC doet. De twee partijen gaan een strategisch partnerschap aan om impactvolle, innovatieve bedrijven in de zorg verder te brengen. De kapitaalinjectie stelt NLC in staat om jaarlijks grote aantallen bedrijven succesvol uit te bouwen.

De samenwerking tussen VGZ en NLC sluit aan bij het initiatief en de acties van de zorgverzekeraar om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. “Met ons Voorop in Zorg fonds investeren we 60 miljoen in innovatieve bedrijven die de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. De focus ligt op bedrijven die oplossingen bieden voor het verhogen van arbeidspotentieel, het verlagen van zorggebruik en vermindering van zorginstroom. Zo besparen we tijd voor zorgprofessionals, zetten we hulpmiddelen slimmer in en leveren we een bijdrage aan de zelfregie van patiënten”, vertelt Kees Hamster, CFO van VGZ.

Startups en opschaling

De kennis en kunde binnen de gelederen van VGZ kan zowel startende bedrijven, die de Nederlandse markt willen betreden, als bedrijven die bezig zijn met verdere opschaling helpen. Zij krijgen via de zorgverzekeraar toegang tot expertise met betrekking tot vergoedingen, marktomvang, huidige zorgpaden en contracterings- en verdienmodellen.

In dat kader past ook de samenwerking met NLC. Zij richten zich op het bouwen, (op)schalen en naar de markt brengen van transformatieve gezondheidsinnovaties met als doel de zorg voor patiënten te verbeteren. “De investering van en samenwerking met VGZ maakt het mogelijk om deze innovaties sneller naar de patiënt te krijgen”, vertelt Bert-Arjan Millenaar, CEO en oprichter van NLC Health Ventures.

NLC startte in 2015 met het, op grote schaal, ondersteunen van impactvolle innovaties voor patiënten. Dat deed het bedrijf tot nu toe al met meer dan 100 startups, 4 fondsen en activiteiten in 16 landen. Dit alles om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. “VGZ ziet grote uitdagingen in de gezondheidszorg, waar NLC passende innovaties, vanuit de hele wereld, voor kan vinden en deze kan uitbouwen tot volwaardige bedrijven”, aldus Millenaar.

Betere behandelingen

Nicolab, onder andere betrokken bij de lancering van de StrokeViewer App, is een goed voorbeeld van een dergelijke innovatie. Via informatie-uitwisseling tussen artsen en ziekenhuizen, ondersteund door AI, kunnen hiermee tijds-sensitieve behandelingen voor een beroerte sterk worden verbeterd.

Van alle overlevenden van een herseninfarct functioneert meer dan de helft na 6 maanden niet zelfstandig. Dit komt doordat het stolsel in het brein te laat of niet verwijderd wordt. Door te investeren in deze innovatie, hebben patiënten meer kans op een noodbehandeling voor het verwijderen van risicovolle stolsels en 1,8x meer kans op een zelfstandig leven na een beroerte. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van leven, en bespaart het flinke kosten voor ziekenhuizen en maatschappij. NLC maakte het mede mogelijk dat Nicolab’s oplossing voor beroertezorg nu beschikbaar is.