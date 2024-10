Aanpak doxing, duurzame energie, uitwisseling spoedgegevens

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het pleidooi van NU’91 om doxing van zorgprofessionals tegen te gaan, een innovatie energie-opslagcentrale voor het Ikazia ziekenhuis, succesvolle uitwisseling van spoedgegevens tussen ambulance en SEH van het Diakonessenhuis en de 100ste borstbesparende operatie met Pintuition in het ETZ.

Aanpak doxing

Beroepsorganisatie NU’91 wil dat zorgprofessionals in de vvt-sector niet meer standaard hun volledige naam hoeven te gebruiken. Ook pleit NU’91 voor alarmknoppen voor ambulante medewerkers. Met deze maatregelen hoopt de beroepsorganisatie de toenemende fysieke en digitale agressie een halt toe te roepen waar veel zorgprofessionals bijna dagelijks mee te maken krijgen. “Stalking, doxing en intimidatie zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering", stelt Münire Manisa, cao-onderhandelaar voor NU’91. "Veiligheid is een fundamentele verantwoordelijkheid van de werkgever.



Patiënten of hun familie sturen steeds vaker persoonlijke berichten naar zorgprofessionals, ook buiten werktijd. Dit kan volgens Manisa zeer intimiderend zijn. "Sommigen zijn vrij makkelijk online te traceren, omdat ze bijvoorbeeld een naam hebben die minder vaak voorkomt. Dat maakt hen dan een eenvoudig doelwit.” Volgens Manisa wordt het probleem van doxing, waarbij privégegevens van zorgmedewerkers met kwade intenties online worden gedeeld, in deze gedigitaliseerde wereld alleen maar groter. Daarom pleit NU’91 ervoor dat het standaard vermelden van namen stopt en de privacy van zorgverleners beter wordt beschermd.

Verduurzaming bij Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam) zet een volgende stap in haar verduurzamingsproces, met de realisatie van een eigen ondergrondse energieopslag-centrale met een WKO-systeem (Warmte-Koude Opslag). Dit systeem gebruikt ondergrondse warmte- en koudebronnen, wat een grote energiebesparing moet opleveren en de CO₂-uitstoot flink zou verminderen. Een subsidie vanuit het programma Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed maakt het mede mogelijk om deze investering te doen. De aanleg start in oktober 2024



“Deze nieuwe installatie levert met twee ondergrondse energiebronnen, die 250 meter onder de grond worden geplaatst, het hele jaar door warmte en kou aan het ziekenhuis", vertelt Matthijs de Vroed, aanjager duurzaamheid van Ikazia. "Dit slimme systeem zorgt ervoor dat energie efficiënter wordt gebruikt, wat leidt tot lagere kosten voor stadsverwarming en een betere bescherming van het milieu: bij koudeopslag wordt winterkou gebruikt voor koeling in de zomer, warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor het verwarmen in de winter." Op termijn kan zelfs volledig afgestapt worden van stadsverwarming, verwacht De Vroed.

Data-uitwisseling ambulances - SEH Diakonessenhuis

Sinds 1 oktober 2024 wisselt het Diakonessenhuis (Utrecht, Zeist, Doorn) digitaal gegevens uit tussen ambulance en onze Spoedeisende Hulp (SEH). Gegevens over de situatie van een patiënt zijn zo al op de SEH aanwezig voordat de patiënt het ziekenhuis binnenkomt. Zo kan het ziekenhuis patiënten beter en sneller helpen en kan de ambulance van de RAVU, de regionale ambulancedienst, sneller de weg op voor nieuwe zorgverlening. Verder hoeven zorgverleners minder over te schrijven, waardoor er meer tijd (en aandacht) voor hun patiënten vrijkomt.



Op korte termijn volgt digitale gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de Huisartsenpost in het Diakonessenhuis. De andere ziekenhuizen in de regio volgen naar verwachting later dit jaar met de uitwisseling met ambulances. De uitwisseling is een resultaat van de samenwerking tussen Trijn, RAVU en het Diakonessenhuis. Trijn is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) voor alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Utrecht – Amersfoort.

ETZ: 1000 maal borstbesparende operatie

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) viert dat het de 1000ste Pintuition-procedure heeft uitgevoerd. In 2020 voerde het ETZ - naar eigen zeggen als eerste Nederlandse ziekenhuis - een Pintuition-geleide borstsparende operatie uit. Pintuition maakt gebruik van geavanceerde navigatietechnologie, waarmee borsttumoren met grote precisie kunnen worden opgespoord. Dit resulteert volgens het ETZ in procesoptimalisatie en verbeterde zorg voor patiënten. “Wij hebben voor Pintuition gekozen omdat het systeem zeer patiëntvriendelijk is en ons in staat stelt nauwkeuriger en preciezer te werken", vertelt Dr. Patricia Jansen, oncologisch chirurg bij het ETZ. "Daarnaast is de organisatie van de zorg rondom de borstkankerpatiënt eenvoudiger geworden.”



Bij Pintuition plaatst een radioloog enkele dagen voor de operatie een klein magneetje, ter grootte van een rijstkorrel, in de tumor. “Voor zowel de patiënt als de radioloog is Pintuition een echte verbetering", aldus Floriaan Dijkman, radioloog bij het ETZ. "Het Pintuition-zaadje is eenvoudig te plaatsen en het hoeft niet meer op de dag van de operatie te gebeuren. Dit is comfortabeler voor de patiënt en biedt de radioloog meer flexibiliteit in het zorgproces.” Pintuition is ontwikkeld door het Brabantse bedrijf Sirius Medical uit Eindhoven. De chirurgen van het ETZ hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het gebruiksvriendelijk maken van Pintuition in de ontwikkelingsfase. Sirius Medical is voortgekomen uit het Nederlands Kanker Instituut. De Pintuition-technologie is CE-gemarkeerd en goedgekeurd door de FDA.