Digitaal Advies vermindert ziekenhuisbezoek

“‘Als het geen spoed betreft kan een huisarts uit de regio Gelderse Vallei laagdrempelig een advies vragen aan een medisch specialist van Ziekenhuis Gelderse Vallei’, vertelt Karel Kasbergen, huisarts en lid van de werkgroep Digitaal Advies.

“Dit doen zij bijvoorbeeld als ze twijfelen over de diagnose of de behandeling of als de patiënt ongerust is, waarbij een doorverwijzing naar de specialist niet nodig is.” Daarbij gaat het dan om gezondheidsproblemen waarvoor de patiënt niet al in Ziekenhuis Gelderse Vallei komt.

Onnodige verwijzingen voorkomen

Voor de patiënt is het prettig dat de huisarts de behandelend arts blijft die samen met de patiënt zowel het aanvragen van het advies bespreekt, als het antwoord van de specialist. Vaak krijgt de huisarts al binnen 24 uur een reactie van een medisch specialist en in 96 procent van de gevallen binnen 72 uur.

“We zijn met het Digitaal Advies begonnen om te voorkomen dat patiënten onnodig worden verwezen naar het ziekenhuis. Het is voor de patiënt fijn dat deze minder naar het ziekenhuis hoeft, niet het eigen risico aanspreekt en dat het dossier completer is’, aldus chirurg Erik Ponfoort.

Brenda Pekkeriet, huisarts bij Huisartsenzorg Pekkeriet in Ede zegt het niet altijd te gebruiken om een verwijzing te voorkomen, maar wel als zij een vraag heeft of twijfelt. “Het grote voordeel voor de patiënt is dan ook dat ik met een specialist overleg. Zo heeft de patiënt net wat meer zekerheid en worden ze gerustgesteld. Je merkt dat ze dat fijn vinden.”

Uitbreiding Digitaal Advies

Inmiddels doen een groot aantal vakgroepen mee aan het Digitaal Advies. Voor de komende maanden is de verwachting dat ook de laatste vakgroepen zich zullen aansluiten. Op dit moment doen cardiologie, chirurgie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, MDL, neurologie, orthopedie, sportgeneeskunde, het pijncentrum en urologie mee aan het Digitaal Advies.

“Gedurende dit project merken we dat er ook behoefte is aan deze adviesvorm bij andere verwijzers, zoals de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn”, zegt Ton Knevel, Manager Strategische Allianties bij Ziekenhuis Gelderse Vallei.

In de regio Gelderse Vallei werkt men gezamenlijk aan toegankelijke en betaalbare zorg die past bij de patiënt. Een gezamenlijk netwerk van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei is dan ook de ambitie van Vallei Vitaal. De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren, staat daarbij centraal.

Binnen vier kernthema’s lopen er inmiddels negen projecten van Vallei Vitaal: Kwetsbare ouderen, Chronisch zieken, Acute zorg en Psychisch kwetsbaren. Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.