Digivaardig in de Zorg haakt in op maand van digitale fitheid

Wie zich aanmeldt voor de Challenge, ontvangt in maart elke dag een mail met een nieuwe challenge om zijn of haar digitale fitheid te boosten. Wie niet elke dag de tijd heeft, kan gewoon meedoen met challenges waar wel tijd voor is. Ook in maart kunnen mensen zich nog aanmelden: zij krijgen dan vanaf dat moment nog de dagelijkse uitdagingen. Aanmelden kan hier.

Efficiënter digitaal werken

De maand van de digitale fitheid is een landelijk evenement (www.maandvandedigitalefitheid.nl), vervolgt Verheijden. Een initiatief van RADIO en Martijn Aslander van Digitale Fitheid. “Als samenwerkingspartner mocht Digivaardig in de zorg natuurlijk niet ontbreken. Met onze 31 dagelijkse uitdagingen willen we mensen in de maand maart bewust maken van de verschillende manieren waarop ze hun digitale werkzaamheden efficiënter kunnen verrichten.”

Het is ook mogelijk om zelf een Digifit challenge in de organisatie te verzorgen. Wie zich hiervoor inschrijft, krijgt de content van de challenges toegestuurd ongeveer een week voor de challenge begint, zodat die bijvoorbeeld op intranet te plaatsen zijn.

Wat krijg je als je je als organisatie inschrijft?

Een document met alle teksten van de challenges en bijbehorende links. Zo kun je de challenges toevoegen aan de digitale omgeving van jouw zorgorganisatie, zoals Intranet.

Een afbeelding om jouw zorgmedewerkers te enthousiasmeren om mee te doen.

Een leuke cartoonafbeelding, om deelnemers te werven of je communicatie mee op te fleuren.

Ondersteunen in digitale ontwikkeling

Door de Challenge ook aan te bieden aan zorgorganisaties, wil Digivaardig in de zorg stimuleren dat medewerkers in ontwikkeling van digivaardigheden ondersteund worden door hun werkgever. Verheijden hierover: “Deze maand draagt bij aan onze belangrijke missie: iedereen digivaardig in de zorg. Ik daag iedereen uit om zich de tijd in de agenda te gunnen om mee te doen en zo de digitale fitheid te vergroten!”

